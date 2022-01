Uwe Vogt Dnipro: Soldat eröffnet Feuer – Fünf Tote bei Schüssen in ukrainischer Fabrik https://t.co/1lhcMvmF7o via @welt vor 20 Minuten Monika Schäfer Ukraine: Soldat eröffnet Feuer in Fabrik – fünf Tote | https://t.co/f1OFsHxo4o https://t.co/2Sve0BAofO vor 3 Stunden Micha Gier RT @sternde: +++ Eilmeldung +++: Soldat eröffnet Feuer in ukrainischer Fabrik – fünf Tote https://t.co/O51P1Nb2Ch vor 4 Stunden Em Parkveedel "In einer ukrainischen Fabrik für Luft- und Raumfahrttechnik eröffnet ein Soldat plötzlich das Feuer mit seiner Kal… https://t.co/uxnVrs76eD vor 4 Stunden Jan Nikkel (mit QRcode) #Ukraine : Soldat erschießt fünf Kameraden in Fabrik – Täter festgenommen https://t.co/aXFoVwW1jn vor 5 Stunden Idioten Wahrheit RT @welt: Soldat eröffnet Feuer – Fünf Tote bei Schüssen in ukrainischer Fabrik https://t.co/AYeQiSLngx https://t.co/TCnlnikqsa vor 5 Stunden