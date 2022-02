09.02.2022 ( vor 9 Stunden )



Thiel ist ein schwerreicher Geschäftsmann. Der in Deutschland geborene Investor träumt von einer Welt ohne Einfluss von Staaten. Die Sorge vor dem Einfluss des Trump-Freundes wächst. Der Name Peter Thiel ist dieser Tage in aller Munde. Der 54-jährige Investor verkündete jüngst nach rund 17 Ja Peter Thiel ist ein schwerreicher Geschäftsmann. Der in Deutschland geborene Investor träumt von einer Welt ohne Einfluss von Staaten. Die Sorge vor dem Einfluss des Trump-Freundes wächst. Der Name Peter Thiel ist dieser Tage in aller Munde. Der 54-jährige Investor verkündete jüngst nach rund 17 Ja 👓 Vollständige Meldung