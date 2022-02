14.02.2022 ( vor 15 Stunden )

ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek hat angekündigt, dass am Montag kommender Woche die Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler fallen wird. Die Maskenpflicht entfalle allerdings nur am Sitzplatz, kündigte Polaschek am Montag im Ö1-Morgenjournal an. Auch Skikurse und ähnliche Veranstaltungen sind dann wieder erlaubt.