14.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Noch etwas schlimmer geht es irgendwie immer. Und so startet Melanie Müller nun den nächsten öffentlichen Frontalangriff auf ihren Noch-Ehemann Mike Blümer. Dazu orakelt sie: "Mir hat noch nie jemand so wehgetan." Zugleich präsentiert sie, was für sie offenbar "wahre Liebe" ist. Noch etwas schlimmer geht es irgendwie immer. Und so startet Melanie Müller nun den nächsten öffentlichen Frontalangriff auf ihren Noch-Ehemann Mike Blümer. Dazu orakelt sie: "Mir hat noch nie jemand so wehgetan." Zugleich präsentiert sie, was für sie offenbar "wahre Liebe" ist. 👓 Vollständige Meldung