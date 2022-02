15.02.2022 ( vor 6 Stunden )



Moskau/Berlin (dpa) - Nach seinem Kurzbesuch in Kiew setzt Moskau/Berlin (dpa) - Nach seinem Kurzbesuch in Kiew setzt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Bemühungen um eine Entschärfung der Ukraine -Krise am Dienstag in Moskau fort. Im Kreml trifft er Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zu einem Vier-Augen-Gespräch, für das mehrere Stunden angesetzt sind 👓 Vollständige Meldung