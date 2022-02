Herbert Gantschacher DAS AN UNIVERSITÄTEN GELEHRTE WIRTSCHAFTSSYSTEM ZERSTÖRT KLIMA UND UMWELT! Sturmtief »Ylenia« über Deutschland: De… https://t.co/a8EzwFhuJp vor 10 Minuten

Anne v. C. Nordhoff RT @derspiegel: Sturmtief #Ylenia fegt über Deutschland: In vielen Regionen schließen die Schulen, an der Nordseeküste gilt eine Sturmflutw… vor 27 Minuten