17.02.2022 ( vor 12 Stunden )



Nach dem Aus in der Champions League ruft die BVB-Spitze als neues Ziel den Sieg in der Europa League aus. Doch was das Team im Playoff-Hinspiel gegen die Glasgow Nach dem Aus in der Champions League ruft die BVB-Spitze als neues Ziel den Sieg in der Europa League aus. Doch was das Team im Playoff-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers anbietet, sieht alles andere als hoffnungsvoll aus. Guerreiro sorgt immerhin für etwas Ergebniskosmetik in einem desolaten Spiel. 👓 Vollständige Meldung