Anbaden ohne Maske - Karlsruher Sonnenbad öffnet Auch wenn es draußen noch kalt ist, startet das Freibad in Karlsruhe jetzt schon in die neue Saison. Es ist die erste Öffnung in Deutschland.

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Vermischtes Berliner Morgenpost Auch berichtet bei • ZEIT Online