In München wird über Krieg und Frieden in der Ukraine gestritten, während 30 Männer bei einem Business-Lunch keine allzu gute Figur machen: Ein Foto dieses Mittagsbanketts sorgt bei Twitter für Aufruhr. Vor allem kommentieren die Nutzer, was auf dem Bild fehlt: Frauen und Masken