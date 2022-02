ernst fey "Krieg noch nicht eingepreist". Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen. https://t.co/8A8CrqxDlx vor 1 Minute ernst fey "Krieg noch nicht eingepreist". Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen. // So reagiert die freie Marktwir… https://t.co/Wm36MiBZn6 vor 2 Minuten Börsen-News "Krieg noch nicht eingepreist": Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen Die Aktienmärkte reagieren am Morg… https://t.co/fB6jZdyrlj vor 33 Minuten Cityreport24 "Krieg noch nicht eingepreist": Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen https://t.co/qB0e3kR0Ev https://t.co/oIWtEzJoss vor 49 Minuten Elke_Austenat "Krieg noch nicht eingepreist". Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen. Die sind doch nur noch krank. soll… https://t.co/q1Cwb4BzlG vor 1 Stunde 123 INFO DEUTSCHLAND "Krieg noch nicht eingepreist": Kriegsgefahr in der Ukraine lässt Dax abstürzen #123INFO https://t.co/ugGkVokNy7 vor 2 Stunden