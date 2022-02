Volkswagen: Porsche strebt an die Börse Der Sportwagenbauer aus Stuttgart könnte sich bald aus dem VW-Konzern lösen. Und das wäre womöglich nur der Beginn eines noch größeren Umbaus bei...

Gespräche weit fortgeschritten - Volkswagen strebt Börsengang von Porsche an Der Volkswagen-Konzern will Ernst machen und seine Sportwagentochter Porsche AG an die Börse bringen. Mit dem VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding...

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care erfüllt Prognose und strebt für 2022 Rückkehr zu Gewinnwachstum an DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis 22.02.2022 / 07:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /...

HyperX-Umfrage: Jeder zweite Jugendliche strebt Karriere im E-Sports-Bereich an HyperX: München (ots) - - 45 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland möchten im E-Sports-Bereich arbeiten - entweder als E-Sportler oder in einem...

Noch ein Verzicht? - Umweltbundesamt will Holz-Aus - das macht deutsches Heizungs-Chaos für Verbraucher perfekt Das Umweltbundesamt will die Schadstoffe noch weiter verringern und rät daher von Pelletheizungen ab. Gleichzeitig strebt die Bundesregierung eine...

Landwirtschaft auf Augenhöhe Die neue Bundesregierung strebt eine andere Agrarkultur an. In Hamburg und im Norden wollen viele Bauern und Abnehmer auf die Politik aber nicht mehr warten: Sie...

