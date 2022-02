Ostukraine: Russisches Oberhaus stimmt für Militäreinsatz Das Oberhaus in Moskau hat den Einsatz russischer Truppen in der Ostukraine genehmigt. Zuvor hatte Präsident Putin beantragt, die Armee müsse den...

Für Putin trägt nur einer Schuld an der Ukraine-Krise Erst drohte Russlands Präsident, nun schickt er Truppen in die abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine. Wladimir Putin behauptet, nur zu holen, was Russland...

Chronik der Eskalation Putin hat die Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ in der Ostukraine anerkannt – Deutschland hat bereits reagiert, die Europäische Union...

Ukraine-Russland-Krise: Was sagt Olaf Scholz zur Eskalation? Livestream Der irische Ministerpräsident ist zu Gast bei Olaf Scholz. Was sagen die Regierungschefs zum russischen Einmarsch in der Ostukraine? Sehen Sie die...

Putin schickt Ölpreise auf Rekordhoch, Börsen ins Minus Die Eskalation in der Ostukraine drückt die Kurse an den Börsen nach unten und lässt die Energiepreise weiter klettern. Für die deutsche Wirtschaft könnte...

Russlands Invasion in die Ukraine: „Die Eskalation Russlands hat die diplomatischen Türen zugeschlagen“ Dass Russland nun Truppen in die Separatistengebiete in der Ostukraine schickt, könnte ein erster Schritt zu einer noch weitergehenden Invasion sein, sagt...

