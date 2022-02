23.02.2022 ( vor 12 Stunden )



Vor einem Jahr will die US-Regierung Vor einem Jahr will die US-Regierung Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Nord Stream 2 Pipeline verhängen - entscheidet sich aber wegen der Beziehungen zu Deutschland dagegen. Nun kündigt US-Präsident Joe Biden doch Sanktionen an. 👓 Vollständige Meldung