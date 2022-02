25.02.2022 ( vor 12 Stunden )



An der NATO-Ostflanke ist auch die An der NATO-Ostflanke ist auch die Bundeswehr im Einsatz: Doch den deutschen Soldaten in Litauen fehlt es am Nötigsten, wie die Wehrbeauftragte Högl berichtet. Sie frieren, weil dicke Jacken und für die Kälte geeignete Unterwäsche fehlen. 👓 Vollständige Meldung