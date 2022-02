Luc Augustin🌻🇺🇳🇪🇺🇩🇪 RT @RND_de: Am frühen Donnerstagmorgen hatte Russland seine Invasion in der #Ukraine gestartet. Mittlerweile haben Moskaus Truppen offenbar… vor 1 Stunde [email protected] RT @RND_de: Am frühen Donnerstagmorgen hatte Russland seine Invasion in der #Ukraine gestartet. Mittlerweile haben Moskaus Truppen offenbar… vor 1 Stunde RND Am frühen Donnerstagmorgen hatte Russland seine Invasion in der #Ukraine gestartet. Mittlerweile haben Moskaus Trup… https://t.co/vhrxQ3hIif vor 2 Stunden stffn. Tausende Russinnen und Russen, Europäerinnen und Europäer gehen auf die Straßen, protestieren gegen die russische I… https://t.co/dVOnbxmfwo vor 16 Stunden Nazanin Allahverdi RT @hackensberger: Die russische Invasion der #Ukraine hat begonnen. Am frühen Morgen waren erste Explosionen zu hören. Angriffe in allen L… vor 23 Stunden WESER-KURIER Beobachter haben eine russische Invasion in die Ukraine erwartet. Nun hat Präsident Putin den Militäreinsatz angeor… https://t.co/JICGelUUoL vor 23 Stunden