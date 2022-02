Krieg in der Ukraine: Steinmeier an Putin: "Stoppen Sie den Wahnsinn"

Immer mehr Ukrainer fliehen vor Putins Truppen. Sie kämpfen um Plätze in den Zügen, stehen stundenlang im Stau, und wenn sie einen Platz im Bus bekommen, kann...

Der Krieg in der Ukraine bringt den zivilen Luftverkehr über den Landesgrenzen zum Erliegen. Viele Airlines umfliegen das ukrainische Staatsgebiet weitläufig....

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu – Kanzler Scholz hat sich bereits in einer TV-Ansprache geäußert. Nun bezieht auch Bundespräsident Steinmeier...

Bundespräsident Steinmeier appelliert eindringlich an den russischen Präsidenten. Putin solle "die Stärke der Demokratie nicht unterschätzen".

Russische Wissenschaftler gegen den Krieg Russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie gegen die Invasion Russlands in der Ukraine protestieren....

