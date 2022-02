Ist die Ukraine nur der Anfang? "Putin droht dem Westen mit einem Atomkrieg"

"Eine mächtige Atommacht": Putin droht dem Westen mit massivem Militärschlag In seiner Fernsehansprache, mit der er den Krieg gegen die Ukraine einleitet, droht Russlands Präsident Putin dem Westen. Wer in die Entwicklungen eingreife,...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt





Russlands Invasion: Vorwürfe, Sanktionen, Beschuss: So ist die Lage in der Ukraine-Krise Mehr und mehr Länder, wie etwa Japan, sprechen erste Sanktionen gegen Russland aus. Der ukrainische Präsident Selenskyj ordnet eine Teilmobilmachung an und...

wiwo.de vor 3 Tagen - Politik