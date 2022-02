25.02.2022 ( vor 7 Stunden )

Die russische Armee greift Kiew an und in der Hauptstadt hat der Häuserkampf begonnen. Beide Seiten erleiden Verluste, Russland hat die ukrainische Armee offenbar unterschätzt. Ein Überblick über die Kriegslage. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu, die russische Armee rückt auf Kiew vor un