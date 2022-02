Aufruf zum Widerstand: Selenskyj erwartet Sturm auf Kiew

"In dieser Nacht setzen sie zum Sturm auf Kiew an", warnt Präsident Selenskyj die Bevölkerung der Hauptstadt. Doch offenbar halten die Verteidiger dem...

Kiew/Moskau (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet in der Nacht auf Samstag den Ansturm der russischen Armee auf Kiew. In einer...