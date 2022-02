26.02.2022 ( vor 5 Stunden )

Der FC Schalke 04 steckt in einem Dilemma: Der finanziell schwer angeschlagene Ex-Bundesligist bekommt viel Geld vom russischen Staatskonzern Gazprom . Im Zuge der russischen Invasion der Ukraine will man den Deal schnell beenden. Ausgerechnet der Revierrivale kündigt jetzt Hilfe an.