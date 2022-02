28.02.2022 ( vor 6 Stunden )



Kiew (dpa) - Der Vormarsch russischer Invasionstruppen in der Ukraine wird nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium weiterhin von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Kiew (dpa) - Der Vormarsch russischer Invasionstruppen in der Ukraine wird nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium weiterhin von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand ", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums in einem Briefing für 👓 Vollständige Meldung