Freiburg ist euphorisch - Leitsch patzt in der Verlängerung Alles schien für ein Elfmeterschießen gerichtet. Doch in der Verlängerung leistete sich Leitsch einen Fehler. Der Einzug in das Pokal-Halbfinale passt zur...

Augsburger Allgemeine vor 8 Stunden - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de



Neuer ARD-Podcast: "Alles ist anders - Krieg in Europa" ARD Presse: Berlin (ots) - Zum Krieg in der Ukraine startet der neue ARD-Podcast "Alles ist anders - Krieg in Europa". Er beleuchtet die Hintergründe des...

Presseportal vor 23 Stunden - Pressemitteilungen Auch berichtet bei • abendblatt.de