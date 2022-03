02.03.2022 ( vor 3 Stunden )



In der Nacht setzen sich die Gefechte in der Ukraine fort. In Charkiw sollen russische Luftlandetruppen gelandet sein und ein Krankenhaus attackieren. Auch in anderen Städten wird gekämpft. Laut der UN sind seit dem Angriff Russlands mindestens 136 Zivilisten, darunter 13 Kinder, getötet worden. In der Nacht setzen sich die Gefechte in der Ukraine fort. In Charkiw sollen russische Luftlandetruppen gelandet sein und ein Krankenhaus attackieren. Auch in anderen Städten wird gekämpft. Laut der UN sind seit dem Angriff Russlands mindestens 136 Zivilisten, darunter 13 Kinder, getötet worden. 👓 Vollständige Meldung