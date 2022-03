Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Tagen



Russlands Krieg gegen die Ukraine - Euronews am Abend am 24.02.22 25:32 An diesem 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert - in vielen Städten des Landes gibt es Kämpfe. Putin rechtfertigt die Militäroperation. Europa ist geschockt.