02.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Seit Beginn der russischen Invasion solidarisieren sich immer mehr Prominente mit der Ukraine. Aufgrund des Krieges sagt nun auch Iggy Pop seine Teilnahme am Park Live Festival in Moskau ab. Damit ist er nicht der Einzige. Seit Beginn der russischen Invasion solidarisieren sich immer mehr Prominente mit der Ukraine. Aufgrund des Krieges sagt nun auch Iggy Pop seine Teilnahme am Park Live Festival in Moskau ab. Damit ist er nicht der Einzige. 👓 Vollständige Meldung