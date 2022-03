02.03.2022 ( vor 5 Tagen )



Schon seit November befindet sich Hollywood-Star Sean Penn in der Ukraine. Dort dreht er einen Dokumentarfilm, in dem er "die Wahrheit über die Geschehnisse" vor Ort erkunden will. Nun meldet er sich mit einem Update von der polnischen Grenze zu Wort. 👓 Vollständige Meldung