Russische Truppen greifen Fernsehturm von Kiew an Russische Truppen haben den Fernsehturm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschossen. Ziel scheint es zu sein, die Kommunikation in der Stadt zu unterbinden....

Zweitgrößte ukrainische Stadt: Raketenangriff auf Verwaltungsgebäude in Charkiw Charkiw steht seit Montag unter Beschuss durch russische Truppen. Nun meldet das Außenministerium einen Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude in der...

