03.03.2022 ( vor 1 Woche )



Moskau (dpa) - Russland rechnet nach eigenen Angaben mit dem Beginn weiterer Gespräche mit der Ukraine noch an diesem Nachmittag. "Ich denke, dass die Verhandlungen um 15.00 Uhr (13.00 Uhr MEZ) beginnen", sagte der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, am Mittag der Agentur Interfax z