04.03.2022 ( vor 19 Stunden )



Russland will die Ukraine mit Angriffen auf die Infrastruktur in die Knie zwingen. Dabei macht Moskau offenbar selbst vor AKW nicht Halt. Die USA verurteilen den Beschuss scharf, bei dem Europa "knapp einer atomaren Katastrophe entgangen" sei. Russland beschreibt sich dagegen als Opfer eines "Sabotageakts".