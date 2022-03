07.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Am vergangenen Donnerstag startet "The Am vergangenen Donnerstag startet "The Batman " in den Kinos - mit großem Erfolg. Zum zweiten Mal spielt ein Film während der Pandemie allein in den USA mehr als 100 Millionen Dollar ein. Doch auch international lockt Robert Pattinson als neuer Fledermausmann die Menschen in die Kinos. 👓 Vollständige Meldung