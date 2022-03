09.03.2022 ( vor 1 Tag )



Die russische Armee erobert am ersten Tag ihres Einmarsches in der Ukraine die Atomruine Die russische Armee erobert am ersten Tag ihres Einmarsches in der Ukraine die Atomruine Tschernobyl . Seitdem sind 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter ununterbrochen im Dienst, um das Gelände zu sichern. Bei neuen Gefechten reißt nun anscheinend die Stromversorgung ab. 👓 Vollständige Meldung