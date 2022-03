09.03.2022 ( vor 17 Stunden )

Die Impfpflicht wird ausgesetzt. Das hat die Regierung am Mittwoch auf Basis eines einschlägigen Fachleuteberichts beschlossen. Begründet wird dies von den Fachleuten im Wesentlichen damit, dass man sie in der aktuellen Omikron-Welle nicht braucht und sie daher auch „nicht angemessen“ ist. Gleichzeitig wird gewarnt: So sei im Herbst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine neue, möglicherweise massive Welle an Infektionen zu erwarten.