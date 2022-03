10.03.2022 ( vor 4 Stunden )



In Deutschland ist der Altkanzler wegen seiner Arbeit für russische Energiekonzerne stark umstritten. Nun soll er offenbar Gespräche mit Wladimir Putin führen. Abgesprochen war seine Reise allerdings nicht. Laut dem Nachrichtenportal "Politico" ist Gerhard Schröder zu Besuch in Moskau , um Russland