11.03.2022 ( vor 7 Stunden )



Der Krieg in der Ukraine geht in die dritte Woche: Die russische Invasionsarmee trägt Tod und Zerstörung in die großen Städte, doch größere militärische Erfolge bleiben bislang aus. Was haben Putins Generäle in der Ukraine vor? Ein Blick auf die aktuelle Lagekarte. 👓 Vollständige Meldung