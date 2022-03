Quelle: DW (Deutsch) - vor 1 Woche



New York: Exil-Russen und der Ukraine-Krieg 02:00 Die russische Invasion in der Ukraine beschäftigt viele Russland-Amerikaner in den USA. Viele fürchten um ihre Angehörigen in Europa. DW-Korrespondentin Ines Pohl hat einige von ihnen in New York City getroffen, in einem Stadtteil, der "Little Odessa" genannt wird.