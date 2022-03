Warnung vor Kriegsverbrechen: NATO erwartet "noch größere Not" in der Ukraine

13.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Krieg in der Ukraine tobt unaufhörlich weiter. In den nächsten Tagen werde sich die humanitäre Situation weiter verschlechtern, sagt NATO-Chef Jens Stoltenberg voraus. Auch einen russischen Einsatz von Biowaffen hält er für möglich. 👓 Vollständige Meldung