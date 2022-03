13.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Krieg in der Ukraine treibt die Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise derzeit in nie gekannte Höhen. In nur einer Woche hat sich der Diesel um mehr als 30 Cent verteuert. Finanzminister Lindner will die Rekordjagd an den Zapfsäulen laut einem Medienbericht schon bald unterbinden. 👓 Vollständige Meldung