Der russische Oppositionspolitiker Nawalny sitzt bereits in einer Strafkolonie eine Haftstrafe ab. Nun fordert die Staatsanwaltschaft in einem neuen Verfahren weitere 13 Jahre Haft. Vorwurf diesmal: Veruntreuung von Spendengeldern. Seine Sprecherin glaubt, "dass Putin Nawalny für immer im Gefängnis halten will".