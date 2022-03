Marina Owsjannikowa: Wer ist die Frau, die Putins TV-Propaganda kaperte?

Rudi Anschober RT @mathieuvonrohr: Es ist ein bemerkenswerter Akt des Widerstands: In den Abendnachrichten eines russischen Staatssenders protestiert die… vor 17 Minuten Franz W.Winterberg (S+) Marina Owsjannikowa gegen Russlands Ukrainekrieg: Die Frau, die live im Staatsfernsehen protestierte… https://t.co/gFTUSqpFRL vor 21 Minuten Mylene Wienrank RT @SPIEGEL_alles: Es ist ein bemerkenswerter Akt des Widerstands: In den Abendnachrichten eines russischen Staatssenders protestiert die T… vor 52 Minuten Karl Arlamovsky RT @PaulKrisai: Urteil ist gefallen: "Nur" 30.000 Rubel (ca. 250 Euro) Geldstrafe für Marina Owsjannikowa. Sieht nach zur Schau gestellter… vor 52 Minuten Hannes Hauer RT @PaulKrisai: Urteil ist gefallen: "Nur" 30.000 Rubel (ca. 250 Euro) Geldstrafe für Marina Owsjannikowa. Sieht nach zur Schau gestellter… vor 53 Minuten Karsten Leunig RT @zeitonline: Eine Frau lief am Montagabend in eine laufenden Sendung, zeigte ein Schild und rief: "Stoppt den Krieg." Russischen Medienb… vor 55 Minuten