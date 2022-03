16.03.2022 ( vor 9 Stunden )

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Österreich hat einen neuen Höchstwert erreicht. Am Mittwoch meldeten das Innen- und das Gesundheitsministerium fast 60.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Auch in den Spitälern steigen die Zahlen.