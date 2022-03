18.03.2022 ( vor 13 Stunden )



Ein turbulentes Spiel mit dramatischer Fan-Unterbrechung endet mit dem Siegtreffer in der 99. Minute: Der FC Everton siegt im Abstiegskampf, Trainer Frank Lampard bricht sich dabei die Hand. Zuvor bindet sich ein junger Aktivist mit Kabelbinder um den Hals am Torpfosten fest.