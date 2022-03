Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Stunden



Putin gegen den Rest der Welt - Euronews am Abend am 18.03.22 23:24 Russlands Truppen bombardieren erstmals auch Lwiw und Putin rechtfertigt den Militäreinsatz bei einem Auftritt im Luschniki-Stadion in Moskau vor 200.000 Menschen.