18.03.2022 ( vor 13 Stunden )

Borussia Mönchengladbach führt beim VfL Bochum mit 2:0. In der 68. Minute wird Schiedsrichter -Assistent Christian Gittelmann von den Rängen aus von einem Bierbecher am Hinterkopf getroffen. Die Offiziellen gehen in die Kabine. Wenig später wird das Bundesliga-Spiel abgebrochen.