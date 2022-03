Cityreport24 BMG fühlte sich "nicht sicher": Linienrichter muss nach Becherwurf ins Krankenhaus https://t.co/TunzFGXsCl https://t.co/bgQh8VIbc3 vor 2 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ BMG fühlte sich "nicht sicher": Linienrichter muss nach Becherwurf ins Krankenhaus https://t.co/ctobWEwQxk vor 4 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND BMG fühlte sich "nicht sicher": Linienrichter muss nach Becherwurf ins Krankenhaus #123INFO https://t.co/CMWYH66GYN vor 4 Stunden Sabishi1985 @flo2432 Ich war mir halt nicht sicher, ob ich mich beim Joghurt-Wegpacken geschnitten hab oder nicht. Fühlte sich… https://t.co/bWrJJz5nRP vor 16 Stunden Auf Wegen des Lebens Wen sie seine Buecher nicht mochten warum haben sie sie dan ueberhaupt gelesen? Haette er aber so reagiert wie er s… https://t.co/YwNGtk1A69 vor 3 Tagen Berkyıldzz 18-jährige Ukrainerin, die in einem Flüchtlingslager in Düsseldorf von Einwanderern aus Tunesien und Nigeria vergew… https://t.co/PUUohPrhiT vor 3 Tagen