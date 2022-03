21.03.2022 ( vor 2 Tagen )



Eine gewaltige Explosion legt am späten Sonntagabend ein Einkaufszentrum in Kiew in Schutt und Asche. Bei dem Angriff sollen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sein. Feuerwehrleute suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern.