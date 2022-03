Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Russland will "militärische Aktivitäten" in Kiew und Tschernihiw reduzieren 01:30 Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werde Russland seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren.