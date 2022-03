23.03.2022 ( vor 3 Stunden )

Die angekündigten CoV-Verschärfungen treten frühestens am Donnerstag in Kraft: Eigentlich sollte die nötige Verordnung mit einer Reaktivierung der Maskenpflicht am Dienstag veröffentlicht werden und ab Mittwoch gelten. In der Nacht gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Verordnung erst am Mittwoch vorliegen wird. Bis zuletzt wurde offenbar über die Maßnahmen verhandelt.