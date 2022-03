cash +++Ukraine-Update+++ - Ukraine-Liveticker: Deutschland plant Abschied von russischem Gas Mitte 2224 - Putins Krieg… https://t.co/jNTMCYmcl9 vor 11 Minuten Gerhard Richter Altkanzler Schröder: Krieg in Ukraine Konsequenz politischen Versagens https://t.co/yDHKU1lQ33 via @China_Welt_News vor 58 Minuten Presse- & Mediennews KURZMELDUNGEN - Deutschland: Ex-Kanzler Schröder nennt Ukraine-Krieg Folge politischen Versagens… https://t.co/JXarwPKgC9 vor 1 Stunde CologneGaming -⬅️🌈🤜🏻 Dum spiro spero🤛🏿 🏡 Also Angreifen ist Schuld auch der Angegriffenen Wow ...so einer war mal Kanzler 👎 https://t.co/hLrESp05UT vor 2 Stunden SZ/LZ Schröder: Krieg in Ukraine Konsequenz politischen Versagens https://t.co/uGndpBbPwf vor 2 Stunden Zwei Schlagzeilen Ukraine-News am 24.03.: Schröder: Krieg in der Person ist Konsequenz politischen Versagens vor 2 Stunden