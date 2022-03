24.03.2022 ( vor 13 Stunden )



Was für eine Blamage: Im Play-off-Halbfinale der WM-Qualifikation kegelt in der letzten Minute Was für eine Blamage: Im Play-off-Halbfinale der WM-Qualifikation kegelt in der letzten Minute Nordmazedonien den Europameister aus Italien raus. Der 37-jährige Megastar Cristiano Ronaldo muss mit seinen Portugiesen gegen die von Stefan Kuntz trainierte Türkei nur am Schluss zittern. Wales beendet Österreichs WM-Traum. 👓 Vollständige Meldung