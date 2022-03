25.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Warschau (dpa) - Es ist ein Besuch, von dem sich Polen viel erhofft. Nach einem Gipfelmarathon in Brüssel reist US-Präsident Joe Biden an diesem Freitag weiter nach Polen. Das Land hat eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine sowie eine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad. Der Nato